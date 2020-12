Goła Hyży tylko pod prześcieradłem. W komentarzach wariactwo

To będą dla nich pierwsze takie święta

Jak dowiadujemy się z opisu, autorką seksownego zdjęcia jest Dorota Graczyk. To już kolejny raz, kiedy Hyży prezentuje pracę jej autorstwa.

"Uwielbiam pozować do obiektywu tej cudnej kobiety. Na zdjęciu miało być zmysłowo i seksownie. Udało się?" - pyta artystka, a szybki wgląd w komentarze pokazuje, że odpowiedź może być tylko twierdząca.

"Piękna", "boska", Udało, ta delikatność subtelności i zmysłowość", "Aparat, aparatem, ale najważniejsza jest piękna modelka" – to tylko wycinek radosnej twórczości obserwatorów Mai Hyży, jaka znalazła się w komentarzach.

Przypomnijmy, że wokalistka ma już dwóch 8-letnich synów-bliźniaków, Wiktora i Aleksandra. Ich ojcem jest Grzegorz Hyży, z którym Maja rozstała się w lipcu 2013 r. Było to tuż po zakończeniu 3. edycji programu TVN " X Factor ", w którym para wzięła udział. Ona zajęła 4., on 2. miejsce.

W kwietniu 2020 r. Maja Hyży ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Piosenkarka nie jest szczególnie skora do dzielenia się szczegółami relacji z ojcem Antosi. Wiadomo, że nazywa się Konrad. Para żyje w nieformalnym związku i nic nie wskazuje na to, by Hyży miała się wkrótce pokazać w białej sukni z welonem.