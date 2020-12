"Golec uOrkiestra. Kolędowanie z Janem Pawłem II"

Będzie to również okazja, by dowiedzieć się, dlaczego dla Ojca Świętego śpiewanie polskich kolęd było tak ważną świąteczną tradycją? „Kolędy tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską… trzeba, abyśmy tego bogactwa nie zagubili. Dlatego też łamiąc się dzisiaj z Wami Opłatkiem wigilijnym, życzę, abyście wszyscy drodzy Rodacy, czy w kraju czy też w Rzymie, czy gdziekolwiek na świecie śpiewali kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią, nad całą ich treścią, i byście w nich odnajdywali prawdę o miłości Boga, który dla nas stał się człowiekiem”.