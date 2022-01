Gościli na największych festiwalach na świecie, w maju wystąpią jako gość specjalny zespołu KORN - FEVER 333

Stoją zawsze obok ludzi, są aktywistami, koncentrują się na społeczności, dobroczynności i dokonywaniu zmian. Wokalista FEVER 333, Jason Aalon Butler, stworzył fundację Walking In My Shoes Foundation, która działa na rzecz organizacji propagujących empatię, zrozumienie i zmiany w społecznościach. Współpracują m.in z: Movement Voter Project – Black Voter Fund, United For A Fair Economy czy Mijente Support Committee. Po tragicznym morderstwie George'a Floyda, Jason spędził 13 dni na ulicach, maszerując na frontach rebelii w Los Angeles. 14. dnia wrócił do domu i zaczął tworzyć, a efektem tego jest EP-ka wydana w 2020 roku - WRONG GENERATION.