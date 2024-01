Grażyna Błęcka-Kolska przeżyła ogromną tragedię. Śmierć córki sprawiła, że zniknęła z show biznesu

Na początku swojej drogi do powrotu do normalności, Błęcka-Kolska mówiła, że nie ma zamiaru już więcej grać i wycofa się z show-biznesu. - Najbardziej zależy mi na wystawie i stypendium imienia Zuzi. A film? Zobaczymy. Nie myślę długofalowo, stawiam małe kropki. Jestem sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Chcę pracować, to będę pracować, nie chcę, to nie będę – twierdziła. - Chcę rozmawiać z ludźmi, to rozmawiam, nie chcę, to zamykam drzwi. Chcę żyć, to będę żyła, nie chcę żyć, nie będę - mówiła. Ostatecznie jednak wróciła do pracy. W dodatku do roli, która przyniosła jej ogromną popularność - Kasi z "Kogla Mogla". Wystąpiła w nowych częściach i pojawi się w nadchodzącej, "Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5".