Wokalista przez Covid walczy o życie w szpitalu. Ma 46 lat

Wiadomość o ciężkim stanie zdrowia Guzińskiego krąży po mediach społecznościowych. Znajomi muzyka udostępniają wpis, który zaczyna się słowami: "Guzik walczy o życie w szpitalu! Proszę, wyślijcie światełko do nieba i trzymajcie kciuki za zwykłego, dobrego człowieka, dla mnie absolutnie nieszablonowego!".

Grzegorz "Guzik" Guziński to wokalista, autor tekstów i muzyki, który w latach 90. udzielał się w trójmiejskich zespołach Red Rooster i N’Dingue. Razem z Robertem "Litzą" Friedrichem, Maciejem "Ślimakiem" Starostą i Maciejem Jahnzem współtworzył kapelę Flapjack, która zadebiutowała albumem "Ruthless Kick" w 1994 r. Flapjack był uznawany za muzyczne odkrycie, co potwierdziła nominacja do Fryderyka 1994 (Fonograficzny Debiut Roku).