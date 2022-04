Guzior, Kayah, Kwiat Jabłoni i O.S.T.R. Kto jeszcze zagra na Kortowiadzie 2022?

Po pierwsze, olsztyńskie święto żaków to coś więcej niż seria plenerowych koncertów. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM dba o to, by nie zabrakło wydarzeń towarzyszących. Mają one przede wszystkim charakter integracyjny. W tym roku nie zabraknie więc m.in. tradycyjnej parady studentów, turniejów sportowych czy wydarzeń artystycznych. Na terenie Kortowa stanie także namiot, w którym przez cztery kortowiadowe dni trwać będzie Silent Party. Impreza w słuchawkach to świetne uzupełnienie tego, co dziać się będzie na plaży kortowskiej.