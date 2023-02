Gwiazda brytyjskiego Mam Talent przyjedzie do Polski

Kawałek został wydany w formie singla, po czym dotarł na szczyty brytyjskich list przebojów. Została też dostrzeżona na rynku amerykańskim. Na dziś dzień utwór ma prawie pół miliona wyświetleń w samym serwisie Youtube. Robi wrażenie? Owszem! Calum Scott nie poprzestał na tym sukcesie. Jego "You Are The Reason" zbliża się do miliarda streamów. Bardzo liczymy na to, że na scenie w Chorzowie zagra oba te kawałki… i wiele więcej!