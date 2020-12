Harry i Meghan chcą przedłużenia Megxitu. Co na to królowa?

Książę Harry pozywa brytyjską gazetę o zniesławienie

Na korzyść pary działa fakt, że według brytyjskich mediów jej relacje z rodziną królewską są "mniej konfrontacyjne" niż było to w styczniu tego roku, gdy doszło do stworzenia umowy. Określa ona m.in., że Harry i Meghan mogą jeszcze powrócić do swoich królewskich obowiązków. Na podjęcie decyzji mają czas do 31 marca 2021 roku. Po tej dacie dojdzie do przeglądu umowy.