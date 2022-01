Harry Styles ogłasza trasę koncertową w 2022 roku

Drugi solowy projekt Harry'ego Stylesa Fine Line kontynuuje jego absolutnie wyjątkową pierwszą dekadę w muzyce. W wieku zaledwie 27 lat wyrafinowana romantyczna rockowa płyta Harry'ego zdobyła uznanie krytyków i ogromny sukces komercyjny. Fine Line, wydany w grudniu 2019 roku nakładem Columbia Records, osiągnął szereg historycznych rekordów i znalazł się na szczycie list przebojów w ponad 20 krajach, gromadząc do tej pory łącznie 5 miliardów streamów na całym świecie. Podwójnie platynowa płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych na liście Billboard 200, sprzedając się w ponad 478 000 egzemplarzach, co przeszło do historii jako najlepszy tydzień sprzedażowy solowego albumu męskiego artysty w Wielkiej Brytanii od czasu, gdy Nielsen Music zaczął elektronicznie śledzić dane o sprzedaży w 1991 roku. Płyta niedawno została uznana przez Rolling Stone za jeden z 500 najlepszych albumów wszechczasów. Na krążku "Fine Line" znajdują się dwa nagrodzone single: "Watermelon Sugar", który zdobył nagrodę Grammy Award® za najlepszy występ solowy w muzyce pop oraz nagrodę BRIT 2021 za najlepszy brytyjski singiel, a także "Adore You", który również otrzymał nominację do Grammy za najlepszy teledysk. Styles i jego płyta "Fine Line" zostali również nominowani do nagrody Best Male i MasterCard Album of the Year podczas BRIT AWARDS 2020. Artysta z dnia na dzień stał się sensacją w One Direction – zespole, który podbił świat koncertując i tworząc hity w szaleńczym tempie. W tym samym czasie sam Harry Styles zaczął ewoluować jako autor piosenek i wykonawca. Poszedł swoją własną drogą wiosną 2017 roku, kiedy wydał pierwszy solowy singiel: epicki utwór fortepianowy "Sign of the Times" pokryty podwójną platyną, który Rolling Stone nazwał Piosenką Roku. Jego debiutancki album "Harry Styles", który ukazał się w maju 2017 roku, wszedł na listę Billboard 200 na 1. miejscu i zajął 1. miejsce na listach przebojów w ponad 55 krajach. Ponadczasowy album z 10 utworami potwierdził, że Styles jest artystą wykształconym w klasyce, a jednocześnie wciąż otwiera nowe możliwości. Trasy koncertowe promujące krążek odbyły się w ponad 20 krajach w latach 2017 i 2018 podczas których artysta zagrał 90 wyprzedanych koncertów. W lipcu 2017 roku zadebiutował jako aktor w nominowanym do Oscara filmie Christophera Nolana "Dunkierka", stając się pierwszym brytyjskim artystą z debiutanckim singlem, albumem i filmem nr 1 w tym samym roku. Następny etap to rozpoczęcie swojej światowej trasy Love on Tour w 2021 roku, promującej album "Fine Line".