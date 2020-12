Idealne prezenty dla kobiet dostępne w sklepach CCC

Do wyboru mamy dwa zapachy. Energie Sportive jest drzewny, pachnie piżmem, szałwią, solą morską i grejpfrutem. Drugi – Pour Femme – bursztynem, wanilią, mirrą balsamiczną i bobem tonka.

Z kolei Jenny Fairy już dzisiaj pozwala nam pomarzyć o karnawale i wieczornych wyjściach. Czarne, satynowe szpilki z ozdobnymi klamrami to wciąż zachwycający klasyk, który wypromowała Sarah Jessica Parker jako niezapomniana Carrie Bradshaw.

Poszukującym modnych innowacji i trendów spodobają się dzianinowe botki na metalicznym, połyskującym słupku, a praktycznym i ceniącym wygodę – wysokie, kremowe sneakersy wykończone ciepłym misiem. Złota czy brokatowa torebka wieczorowa do ręki lub na ramię to prezenty, które sprawdzą się zawsze – w końcu znajdzie się niejedna okazja, żeby zabłysnąć z nimi w dłoni. Podobnie jak ozdobne, wyszywane kamieniami czy perłami opaski do włosów czy pozłacana biżuteria – tu szeroki wybór oferuje marka Acccessories.