Il Volo o początkach kariery

Il Volo – najpopularniejsze włoskie trio wspomina początki swojej kariery. Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianuca Ginoble sięgają pamięcią do 2010 roku, kiedy jako nikomu nieznane dzieciaki polecieli do Stanów Zjednoczonych bez znajomości angielskiego. Tam znaleźli się wśród gwiazd śpiewających przebój "We Are The World".