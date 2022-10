IX Międzynarodowy Festiwal I.J. Paderewskiego

Międzynarodowy Festiwal I.J. Paderewskiego jest najważniejszym cyklicznym wydarzeniem kulturalnym w Polsce, którego misją jest przywrócenie po latach zaniechań pamięci o jednym z największych polskich patriotów, światowej sławy pianiście, kompozytorze, mężu stanu, dyplomacie, polityku i filantropie - Ignacym Janie Paderewskim. Człowieku, który bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości, który wykorzystując swój niebywały talent muzyczny, międzynarodową sławę i rozległe wpływy doprowadził do odrodzenia ojczyzny. "Ignacy Jan Paderewski to postać absolutnie wyjątkowa w historii naszego kraju. To nie tylko wspaniały artysta, który odniósł ogromny międzynarodowy sukces, to bohater, symbol narodowy, z którego powinniśmy być na zawsze dumni. Jego altruistyczna postawa to najlepszy wzór patriotyzmu" - mówi Wiesław Dąbrowski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego.