Izabela Kuna przykro wspomina matkę. Nawet po latach ma do niej żal

- Najgorszego w tym wszystkim było, jak moja mama nie radziła sobie i nie odzywała się przy tym też to taty. Za mnie ktoś obrywał. To już najgorsze, co dziecko może zobaczyć, że to przez ciebie, że jesteś winna wszystkiemu, co się dzieje dookoła. To było dla mnie najgorsze - stwierdziła.