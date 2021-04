Izabella Krzan pląsa na balkonie w odważnym stroju. Od patrzenia robi się gorąco

Przypomnijmy, że Izabella Krzan dała się poznać widzom jako prowadząca "Czar par" czy "Koło Fortuny". Jednak dopiero w 2021 roku dostała prawdziwą szansę, by dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Po tym, jak Marzena Rogalska ogłosiła, że odchodzi z TVP, Izę rzucono na głęboką wodę i niemal z dnia na dzień poproszono o dołączenie do ekipy "Pytania na śniadanie".