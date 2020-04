Jack Depp skończył 18 lat. Tak wygląda syn Johnny'ego Deppa

Lily Rose Depp poszła w ślady znanego taty i od kilku lat prężnie rozwija swoją karierę w show-biznesie. 21-latka sukcesywnie pracuje na swoje nazwisko. Córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis ma już na koncie kilka ról. Gra od 2014 r. Do tej pory najlepszym był dla niej rok 2016. To wtedy pojawiła się w trzech produkcjach. Jej najnowszy film to "The King", gdzie gra Katarzynę de Valois, królową Anglii z lat 1420-1422, żonę króla Henryka V.