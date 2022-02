"Jezioro łabędzie" po raz kolejny podbiło polską publiczność

"Jezioro łabędzie" to po prostu "Jezioro łabędzie". To jest najwyższy poziom światowej kultury. Wszyscy ludzie to znają i wszyscy chcą to zobaczyć na żywo na scenie. Wcale mnie to nie dziwi. W trzecim akcie mamy nawet fragment polskiego tańca. Może to dodatkowo powoduje, że wasza publiczność tak mocno pokochała "Jezioro łabędzie"? – podsumowuje Anatolij Emelianow, dyrektor i główny choreograf The Royal Moscow Ballet oraz odtwórca roli błazna w spektaklu.