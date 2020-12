Juli Chan - Debiut uczestniczki The Voice Kids

To opowieść o pierwszym spotkaniu i o motylach w brzuchu, mieszających się wtedy z niepewnością i niepokojem. Juli Chan to idea, która twórczo i kreatywnie oddaje to, co na artystycznej drodze kształtuje obecnie potencjał i horyzonty młodej wokalistki. Świadoma swojej siły i delikatności, Juli Chan rozkwita, chcąc podzielić się swoją wrażliwością z odbiorcami jej nowej muzyki.