Julia Kuczyńska "Maffashion" i Roxie Węgiel nowymi ambasadorkami marki TOUS w Polsce.

Dwa pokolenia, dwie historie sukcesu

Nowe ambasadorki TOUS w Polsce różnią się od siebie pod wieloma względami. Julia Kuczyńska "Maffashion" to doświadczona kreatorka trendów i prekursorka influencerek w Polsce. Pionierski pomysł i konsekwencja w realizowaniu celów uczyniła z Maffashion ucieleśnienie archetypu self-made girl boss, czyli kobiety osiągającej sukcesy w biznesie, która sukces zawdzięcza wyłącznie samej sobie. W kwestii stylu Maffashion to kreatywna trendsetterka o nieposkromionej ciekawości i chęci do modowych eksperymentów. Jest postacią, która od lat inspiruje polskich millenialsów, a ponadto spełnia się w roli mamy.