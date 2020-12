Kapsułowa kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes w CCC

Marka Jenny Fairy na swój oryginalny sposób interpretuje najpopularniejsze tendencje panujące na wybiegach i w mediach społecznościowych. Zgodnie z zapowiedziami ekspertów mody to właśnie estetyka retro będzie jednym z wiodących trendów 2021 roku. Na wybiegach na najbliższą wiosnę–lato pojawiło się blisko 300 sylwetek w tym stylu. Na Instagramie hashtag #retro zebrał już ponad 32 miliony zdjęć. A to nie wszystko. W ostatnich latach odnotowuje się znaczący wzrost sprzedaży płyt winylowych (obecnie jest najwyższa od lat 70.) i aparatów analogowych. Wszystko po to, by jeszcze silniej zatopić się w klimacie retro.