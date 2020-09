Karolina Pisarek wypoczywa w Grecji. Jest coś, co zrobiła pierwszy raz

Minęło już pięć lat od momentu, gdy Karolina Pisarek pokazała się na castingu do "Top Model". Urocza blondynka już wtedy zachwyciła nie tylko jurorów, ale i widzów programu. Stwierdzono wówczas nawet, że jej twarz warta jest milion dolarów. Co do jej urody nikt nie ma wątpliwości - Pisarek jest przepiękna. Delikatna twarz, okalające ją blond włosy, świetne ciało i niezwykle długie nogi - nie ma tu nic do zarzucenia. Polka pojawia się nawet w rankingu stu najpiękniejszych kobiet świata, wyprzedzając między innymi Arianę Grande.