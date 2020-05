Kasia Kowalska dała koncert. Wykonała bardzo znaczący utwór

Ostatnie tygodnie były dla Kasi Kowalskiej prawdziwym koszmarem. Okazało się, że jej córka na co dzień mieszkająca w Londynie jest jedną z osób zakażonych koronawirusem. Jej stan był tak ciężki, że lekarz telefonował do Polski, by otrzymać zgodę na intubację dziewczyny. Ze względu na zamknięte granice piosenkarka nie mogła być przy swojej córce i z rozpaczą czekała na każdy sygnał z Anglii.