Katarzyna Błażejewska-Stuhr odsłoniła piersi. To część akcji emancypacyjnej

Katarzyna Błażejewska-Stuhr dołączyła do innych gwiazd, m.in. Moniki Dryl, Pauliny Holtz i Ewy Skibińskiej, które dopominają się równouprawnienia kobiecych piersi wobec nagich klat męskich. To akcja społeczna, która odwołuje się niby do oczywistości, a jednak ciągle społecznego tabu.