Katarzyna Skrzynecka przyznała się do wpadki

Trzeba przyznać, że dzieci aktorów mają wesoło. Córka Katarzyny Skrzyneckiej czekała np. po szkole na mamę, a odebrała ją spóźniona kobieta przebrana za... sowę. Tak w żartobliwy sposób można by przedstawić wpadkę, o której gwiazda opowiedziała na swoim Instagramie. W czasie gdy jurorka show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo " nagrywała przedstawienie dla dzieci, okazało się, że musi pędzić do szkoły odebrać Alikię .

"Ten moment, gdy dowiadujesz się właśnie, że Twój mąż myślał, że to ty odbierasz dziś dziecko ze szkoły, a ty wiedziałaś, że on.... ale on jest zajęty na drugim końcu miasta i w dodatku pojechał dziś skuterem, a ty właśnie nagrywasz charytatywną bajkę on-line dla dzieci i AKURAT JESTEŚ SOWĄ !!! Wsiadasz, tak jak jesteś i gnasz, wzbudzając zdziw i rozdziaw sąsiednich kierowców. Życie z mamusią pracującą w zawodzie aktora nigdy nie jest nudne !!!" - zrelacjonowała na Instagramie gwiazda.