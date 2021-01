“Kiedyś grałem dla chorych dzieci, dzisiaj to ja potrzebuję pomocy...” 1,5 miliona dla Angelo

Angelo Radzikowski ma 25 lat i mukowiscydozę. Waży niespełna 49 kg przy wzroście 176 cm. Kiedyś tworzył muzykę przy której bawiły się setki ludzi oraz tym samym pomagał chorym dzieciom, a dzisiaj prosi nas o pomoc. Nie możemy go w tym zawieść.

Dwudziestopięciolatek jest DJem - produkował on muzykę, gdy jeszcze stan jego zdrowia mu na to pozwalał. To bardzo utalentowany człowiek o ogromnym sercu i z głową pełną różnorakich pomysłów na coraz to nowsze wersje piosenek. W 2019 roku wygrał ogólnoeuropejski konkurs dla DJów “Ultra Europe 2019 DJ Contest” w Chorwacji.

Mimo tego, że sam jest chory, co rusz pomagał innym - angażował się w wolontariat, organizował transmisje na żywo ze swojego profilu na jednym z portali społecznościowych, zbierał pieniądze w licznych zbiórkach dla pacjentów wymagających specjalistycznego leczenia, m. in. dla dzieci cierpiących z powodu SMA. Kiedyś on podawał dłoń innym, teraz sam potrzebuje naszej pomocy w walce z chorobą i niesprawiedliwym systemem opieki zdrowotnej.

Mukowiscydoza, na którą cierpi Angelo, jest to choroba, która w Polsce brzmi jak wyrok, ale tylko w Polsce. W Europie Zachodniej i Ameryce (przykładem może być Kanada) ludzie z tą przypadłością dożywają około 70 lat. W Polsce zaledwie 25.

Powodem takiej dysproporcji w długości życia są leki przyczynowe, a raczej ich cena, gdyż polskie państwo ich zwyczajnie nie refunduje. W naszym kraju koszt jednego opakowania takiego leku to wydatek rzędu 90 000 zł. Opakowanie wystarcza na jeden miesiąc stosowania. Przypomnijmy jednak, że wiele krajów o PKB podobnym do Polski (Węgry czy Rumunia) pomaga pacjentom z tą dolegliwością i zapewnia im bezpłatny dostęp do leczenia.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Po wielu próbach walki o godziwy byt i dostęp do fachowej, światowej opieki medycznej udało się - ale niestety nie w naszym kraju, lecz w Tajlandii. W Polsce Angelo toczy batalię m. in. o zasiłek rentowy, którego ZUS nie chce mu przyznać, twierdząc, że wydolność płuc nieprzekraczająca 30%, niedrożność jelit oraz szereg innych problemów układu oddechowo-pokarmowego wystarcza do podjęcia pracy. Także tu specjalistyczne leczenie kosztuje horrendalne kwoty. Jako kraj, pozostajemy “białą plamą” na tle innych państw Europy w dziedzinie walki z tą najczęściej występującą odmianą chorób rzadkich.

Na szczęście pojawiło się światełko w tunelu - swego rodzaju iskra, nadzieja! W Tajlandii opracowano przełomową terapię dla poprawy stanu zdrowia pacjentów z mukowiscydozą. Polega ona na zabiegu wprowadzenia komórek macierzystych do organizmu chorego. Komórki te regenerują chore organy (w tym przypadku płuca), odbudowując ich strukturę, przez co poprawie ulega ich wydolność. Liczba tychże zabiegów jest dosyć zróżnicowana i zindywidualizowana - kluczowym elementem okazuje się reakcja ciała na obecność komórek macierzystych, czasami mogą one zostać odrzucone, zanim zaczną spełniać swoją rolę - odbudowywać uszkodzone w wyniku choroby organy. Skuteczność terapii została potwierdzona poprzez studium przypadku osób poddanych zabiegom wlewu komórek macierzystych - fenomenem jest mężczyzna ze Stanów, mający pojemność płuc oscylującą w granicach 18%, który po 4 miesiącach od tejże kuracji osiągnął wydolność 32%!

Przypomnijmy, że polska służba zdrowia wykorzystuje komórki macierzyste w pokonywaniu wielu schorzeń, natomiast na chwilę obecną nie ma możliwości takiej formy leczenia chorych z mukowiscydozą. W naszym kraju stosuje się jedynie leki objawowe - głównie obciążające i wyjaławiające organizm antybiotyki.

Zwracamy się zatem do wszystkich o pomoc - zorganizowana została zbiórka pieniężna na wyjazd Angelo do Tajlandii na 3 - 4 zabiegi terapii komórkami macierzystymi oraz na roczny zapas leków przyczynowych. Całkowity koszt leczenia specjaliści wycenili na 1,5 miliona złotych! Prosimy zatem o gest ratujący życie - o wpłatę na zbiórkę: pomagam.pl/oddechangelo i/lub udostępnienie tego linku.

Angelo walczy także o refundację leków przyczynowych w Polsce dla innych pacjentów z mukowiscydozą - pomoc jemu to również ratowanie życia innych! Razem możemy zdziałać cuda! Sprawmy, aby ten człowiek mógł znów zagrać dla nas najlepsze kawałki! To jak, gotowi? Zaczynamy tę wspólną walkę o godne życie!