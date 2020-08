Klaudia El Dursi na rowerze. Wypadki chodzą po ludziach

Klaudia El Dursi uznawana jest za najpiękniejszą uczestniczkę ostatniego sezonu "Top Model". Rzeczywiście - jej uroda jest oryginalna, a piękno niepodważalne. Choć programu nie zwyciężyła, zyskała naprawdę wiele. Ma oddane rzesze fanów - jej profil na Instagramie obserwuje prawie 500 tys. osób. Sława, jaka na nią spadła, była do przewidzenia. Modelka zaczęła również otrzymywać ciekawe propozycje, dzięki czemu miała możliwość jeszcze mocniej zabłyszczeć na ekranie.

Klaudia El Dursi snuje plany o "Dzień dobry TVN": "Panu Edwardowi się nie odmawia"

Relaks to jednak nie tylko zagraniczne wyjazdy, ale i korzystanie z tego, co ma się pod ręką, a co pozwala na odczucie psychicznego komfortu. Klaudia El Dursi komfort ten odnalazła w jeździe na rowerze. Sportowy strój i profesjonalny sprzęt świetnie prezentują się na Instagramie.