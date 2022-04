Klucz do świata Alicii Keys

Alicia Keys

Piosenkarka, autorka tekstów i pianistka Alicia Keys stała się międzynarodową gwiazdą na początku 2000 roku dzięki wyrafinowanej mieszance klasycznego i współczesnego R&B. Za przebojem numer jeden "Fallin'" stał jej pierwszy album, "Songs in A Minor" (2001), rozszedł się w ponad 50 000 egzemplarzy w ciągu pierwszego dnia, a ostatecznie sprzedał się w ponad dziesięciu milionach egzemplarzy na całym świecie, dając tym samym początek długiej karierze 20-letniej wówczas artystki. Od czasu zebrania pięciu nagród Grammy za swój debiut, Keys kontynuuje udoskonalanie swojego charakterystycznego brzmienia, specjalizując się w rozdzierających balladach miłosnych i pozytywnych hymnach motywacyjnych. Artystka, nie będąc przy tym zbytnio popową, przemawia nie tylko do fanów R&B. Jej kolejne albumy studyjne w latach 2000 i 2010, a mianowicie "The Diary of Alicia Keys" (2003), "As I Am" (2007), "The Element of Freedom" (2009), "Girl on Fire" (2012) i "Here" (2016), osiągnęły numer jeden lub dwa na liście Billboard 200 i wyprodukowały crossoverowe hity, takie jak "You Don't Know My Name" i "No One". Co więcej, zdobyła uznanie w Recording Academy dziesięcioma dodatkowymi nagrodami Grammy. Keys rozpoczęła trzecią dekadę swojej działalności z "Alicia" (2020), płytą winylową, która umocniła jej reputację jako artystka, która chętnie wspólpracuje z innymi artystami. Na albumie pojawili się między innymi tacy artyści jak: Miguel, Ed Sheeran, czy Khalid.*