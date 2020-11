Komarenko stanowczo o szczepionkach na COVID-19. "Eksperyment medyczny na żywym organizmie"

Iwan Komarenko znów staje po stronie Edyty Górniak. Podobnie jak jurorka "The Voice of Poland" nie zamierza zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. - To byłby eksperyment medyczny na żywym organizmie – stwierdził stanowczo w rozmowie z "Super Expressem".

Iwan Komarenko nie przyjmie szczepionki na COVID-19 (ONS)