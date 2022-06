Koncert pod Wieżą w rytmie największych letnich przebojów

W tym roku organizatorzy Koncertu pod Wieżą zaprosili do udziału w wydarzeniu całą plejadę uznanych artystów. Listę tę otwiera Ewa Bem, która zaśpiewa m.in. tytułową piosenkę koncertu "Summertime", a także: "Żyj kolorowo", "Podaruj mi trochę słońca" czy "Moje serce to jest muzyk". Patrycja i Jacek Kotlarscy przedstawią polskie przeboje kojarzone z latem, m.in.: "Tyle słońca w całym mieście", "Wakacje z Blondynką", "Historia jednej znajomości", "Dmuchawce, latawce, wiatr" a także "Sunshine Reggae" z repertuaru Boba Marleya czy "You will never Find", które śpiewa Michael Bublé. Podczas koncertu pojawią się także hity muzyki klasycznej. Nie zabraknie tego najbardziej reprezentacyjnego, czyli "Lata" z "Czterech pór roku" Vivaldiego w wykonaniu Marcina Suszyckiego na skrzypcach i Wiesława Prządki na akordeonie. Wybrzmi także uwertura do opery "Carmen" Bizeta – w wykonaniu Wiesława Prządki z orkiestrą, a Gosha Kowalinska zaśpiewa nieśmiertelną arię Habanery. Artystka wraz z zespołem Wiesława Prządki QUINTETO TANGO NUEVO – wykona również dwa wielkie przeboje Astora Piazzolli. Gwiazda polskiego jazzu, saksofonista Piotr Baron zaprezentuje publiczności najpopularniejsze bossanovy Antonia Carlosa Jobima, a wspólnie z Wiesławem Prządką zagrają wiązankę popularnych samb brazylijskich. W letni wieczór nie zabraknie także najgorętszych przebojów muzyki kubańskiej z filmu BUENA VISTA SOCIAL CLUB w wykonaniu Jose Torresa i jego grupy Havana Dream.