Koncertowe 100 tysięcy złotych z "Ostrowa dla Ukrainy"

- Od kilku dni, od wielu godzin szukam słów… Te słowa przychodzą i odchodzą, plączą się w głowie i w sercu… Tak jak te obrazy, które mamy przed oczami każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty… Próbujemy w tym wszystkim jakoś się odnaleźć, wlać w siebie otuchę, nadzieję, choć trochę się uśmiechnąć. To wszystko jest tak strasznie trudne, kiedy docierają do nas informacje, że za naszą wschodnią granicą, u naszych przyjaciół Ukraińców bombardowane są sierocińce, szpitale, domy i giną nie tylko żołnierze, ale także dzieci. I co powiedzieć 12-letniemu Żeni? Żenia jest dzisiaj z nami na koncercie, to niepełnosprawny chłopiec, który przyjechał do nas ze swoją babcią Lubą… Co powiedzieć jego siostrze Katii i małej Alinie, które także są u nas w Ostrowie. Nie ma słów. Jest tylko wrażliwe serce i proste słowo: jesteśmy z wami, pomożemy wam… - zaczęła swoją wypowiedź na scenie Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, która opowiadała o swoim codziennym pobycie w domu polsko-ukraińskim. Podziękowała też wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w pomoc.