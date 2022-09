Konferencja prasowa inicjatywy RADIO WOLNY ŚWIAT za nami. KONCERT WOLNOŚCI I NADZIEI na rzecz Fundacji UNITED24 już w najbliższą sobotę w Lublinie

"Ja naprawdę wierzę w ten Wolny Świat, który możemy tworzyć wspólnie czerpiąc z doświadczeń starszego pokolenia, inspirując jednocześnie to młodsze do budowania rzeczywistości inaczej" – mówi Edyta Herbuś, Ambasadorka Radia Wolny Świat. "Wierzę w "razem" i w dobro, które mieszka z każdym ludzkim sercu. Być może dzięki tej idei znaleźliśmy sposób, by do wielu z tych serc dotrzeć. To szansa na wspólne budowanie lepszej przyszłości niż ta, której doświadczają dziś dzieciaki w Ukrainie" – dodaje. Swoje pozdrowienia i wyrazy wsparcia przekazało też Hollywood. Są z RWŚ polonijne stacje radiowe, które wspierają ideę i wysyłają w świat sygnał Wolności i Nadziei.