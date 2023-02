"Koniec" stał się jej początkiem. Rozmowa z Natalią Szczypułą

Natalia Szczypuła: Marzyły mi się duety. Od dawna jestem fanką Mateusza, słucham go od czasu The Positive, uwielbiam jego barwę głosu, jego muzykalność. To genialny człowiek i wokalista, a przy tym wspaniała osoba. Bardzo ciepła, sympatyczna, dobrze nam się rozmawiało przy nagrywaniu piosenki czy ostatnim wywiadzie dla radiowej Trójki. Nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć. W którymś momencie po prostu odezwałam się do Mateusza i zapytałam czy może chciałby dograć się do naszej piosenki, piosenka mu się spodobała, bo to jest – jak stwierdził Mateusz – "taki dobry, oldschoolowy funk", no i się udało. Pojechałam do niego, nagraliśmy u niego wokale i tak powstał "Koniec".