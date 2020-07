Kora i Kamil Sipowicz z sąsiadów stali się kochankami. Mąż o niczym nie wiedział

W drugą rocznicę śmierci Kory wspominamy jej niezwykły związek z Kamilem Sipowiczem. To jest historia z jednej strony całkiem przyziemna. Dotyczy wszak zwykłej ludzkiej biedy. I jest przyziemna do samego końca życia Kory, która wraz z Kamilem musiała szukać pieniędzy na drogi lek przeciwdziałający rakowi jajnika. Ta historia to też setki godzin spędzonych w szpitalach, chemioterapia i okrutny, potworny ból. Ale z drugiej strony jest to historia metafizyczna: o uczuciach, o miłości, o tym, co niewidzialne, a piękne i nadające wartość ludzkiemu życiu. To historia o życiu i śmierci.