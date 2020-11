Książę William miał koronawirusa. Kate i dzieci nie zaraziły się od niego

Początkowo rodzina królewska nie chciała komentować doniesień BBC i "The Sun". W końcu jednak Pałac Kensington potwierdził wiadomość o wykryciu koronawirusa u księcia Williama i oświadczył, że księżna Kate oraz książce dzieci nie zaraziły się od niego.

Zarówno Rebecca English z "The Daily Mail" jak i Richard Palmer z "The Express" zasugerowali, że decyzja o utrzymaniu diagnozy w sekrecie zapadła, ponieważ obawiano się, że może spotkać się z gwałtowną reakcją, jako że William jest drugi w kolejce do brytyjskiego tronu.