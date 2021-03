Kwiat Jabłoni, Nocny Kochanek, Edyta Bartosiewicz, Strachy Na Lachy i Izzy and the Black Trees w line-upie Jarocin Festiwal 2021

Ikony polskiej muzyki rozrywkowej, jaką jest Edyta Bartosiewicz zapewne nie trzeba nikomu przedstawiać. To gwiazda obecna na polskiej scenie muzycznej od lat 80., której przeboje do dziś grają największe rozgłośnie radiowe w Polsce. "Koziorożec”, “Sen”, “Szał”, “Zegar” czy “Ostatni” i wiele innych utworów, pochodzą z kilkukrotnie pokrytych platyną albumów. W maju ubiegłego roku ukazała się najnowsza płyta Edyty Bartosiewicz pt. “Ten Moment”. To niezwykle ważny album w życiu artystki, który ona sama nazwała nowym otwarciem. Edyta zdecydowała się na odważną eksplorację przestrzeni muzycznych, nawiązując tym samym do początków swojej działalności, chociażby z zespołem Holloee Poloy. Koncert artystki odbędzie się 17 lipca 2021 r.

W programie festiwalu także koncerty zespołów Strachy Na Lachy i Izzy & The Black Trees – oba 16 lipca 2021 r. Strachy Na Lachy to formacja powołana w 2001 r. przez Grabaża i Kozaka, założycieli kultowej Pidżamy Porno. Wśród najbardziej znanych utworów, które chóralnie śpiewa z zespołem publiczność na koncertach, znajdują się choćby “Piła tango”, “Moralne salto”, “Dzień dobry, kocham Cię”, “Czarny chleb i czarna kawa” czy choćby “Raissa”. Choć ostatnia płyta zespołu ukazała się w 2017 roku (“Przechodzień o wschodzie”) grupa nie traci na popularności. Izzy and the Black Trees to z kolei połączenie zadziornej americany, brudnych punkowych gitar i charyzmatycznego głosu wokalistki Izabeli Rekowskiej. W brzmieniu zespołu zauważalna jest surowa energia, która przywołuje skojarzenia z Yeah Yeah Yeahs, the Pixies, Patti Smith Band, the Kills lub Sonic Youth. Zagrali m.in. na ENEA Spring Break 2019 i 2020 (on-line), Westway LAB (PT), Fląder FEST, Tak Brzmi Miasto showcase, klubie Re oraz w berlińskich klubach Schokoladen i Dunckerclub. W 2019 r. wygrali cykl Gramy u Siebie, zorganizowany przez CK Zamek w Poznaniu, byli też finalistami Jarocińskich Rytmów Młodych 2019. Pierwsza płyta zespołu - “Trust No One” - wywołała niemałe zamieszanie na rynku muzycznym. Wśród fanów albumu znaleźli się m.in. Łukasz Kamiński i Jarek Szubrycht z “Gazety Wyborczej”, podkreślając to w słowach: “(…) Izabela Rekowska, która ma kawał głosu i charakter. Nie da się jej zignorować, wierzy się w każde słowo. Jeśli tak to działa na płycie, na koncertach musi być dynamit – niech no tylko zniosą tę izolację…”.