Lato pisze swoje własne historie

Inspiracją najnowszej kolekcji kazar x kasia Summer Stories, stworzonej we współpracy z Kasią Sokołowską jest słoneczna, letnia energia i rozgrzane miasto – tętniące życiem do późnych godzin nocnych. To właśnie chwile beztroskiego relaksu wypełniające wakacyjną codzienność stały się myślą przewodnią towarzyszącą wiosenno-letniej kapsule butów i torebek.