Laura Łącz została oszukana. Wyłudzono od niej ogromną kwotę pieniędzy

Lara Łącz od kilku lat walczy o majątek swojego życia. Sprawę regularnie nagłaśnia w mediach. Jak informuje "Fakt", gwiazda sprzedała swoje kawalerki oraz zainwestowała rodzinne pieniądze, by kupić synowi Andrzejowi luksusowe mieszkanie.

"Codziennie żyję w strachu, że mi je zabiorą. Napisałam odwołanie do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Ministerstwa Sprawiedliwości, jestem odsyłana z jednej prokuratury do drugiej. Moja sytuacja nie jest jednostkowa, wielu ludzi zostało oszukanych i pokrzywdzonych przez tego dewelopera" – dodała.