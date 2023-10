Łazuka o emeryturze. "Obecna wystarcza mi jedynie na opłacenie gazu"

- Obecna emerytura wystarcza mi jedynie do opłacenia rachunku za gaz, więc może sobie pan wyobrazić, ile wynosi. Jeśli co drugi dzień przychodziłby do mnie listonosz i przynosił w kopercie 5 tys. dolarów, to mógłbym zastanowić się nad tym, czy przestać pracować. Ale na to się nie zanosi – wyjaśnia Łazuka.