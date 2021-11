Legenda grunge Pearl Jam wystąpi 14 lipca 2022 roku w TAURON Arenie Kraków.

22 października 2020 roku minęło 30 lat od pierwszego koncertu Pearl Jam. Po dziesięciu albumach studyjnych, setkach wyjątkowych występów na żywo i oficjalnych bootlegów koncertowych zespół ciągle cieszy się uznaniem krytyków i sukcesem komercyjnym – sprzedał ponad 85 milionami albumów na świecie i w 2017 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.