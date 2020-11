Leonie Hanne w satynowych szpilkach z kapsuły Jenny Fairy!

Każdy kolor z satynowej kapsuły Own Occasion od Jenny Fairy i CCC ma oddzielną historię, a modele butów przypisane imiona. Leonie wybrała zestaw Bridget. Do fantastycznych szpilek w kolorze wyblakłego wrzosu dobrała ozdobioną lśniącymi frędzlami torebkę-worek. Do tego długie czarne spodnie oraz posrebrzana koszulka na ramiączka. Całość wygląda olśniewająco i z pewnością jest stylizacją godną wielu wyjątkowych okazji!