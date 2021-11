Maciej Stuhr o pomocy migrantom. "Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie"

- Nie mamy precyzyjnego planu. Mamy otwarte serca. Jeśli ktoś będzie naszej pomocy potrzebował, to nie jest wykluczone, że będziemy chcieli pomóc. Tak zostaliśmy wychowani, żeby ludziom pomagać. Nie potrafimy obojętnie przechodzić. Wiem, że to wywołuje różne emocje i dyskusja jest trudna na ten temat - stwierdził Maciej Stuhr zapytany w programie WP "Newsroom" o pomoc migrantom, którzy chcieliby przedostać się do Polski. Dodał, że można to robić na różnych poziomach - i bezpośrednio ludziom na granicy ("nikt nie zasługuje na śmierć w lesie"), i np. sprzątając okoliczne tereny.