Małgorzata Rozenek jest na porodówce. Jej rodzina wkrótce się powiększy

Małgorzata Rozenek, choć ze związku z Jackiem Rozenkiem ma już dwóch synów (13-letniego Stanisława i 9-letniego Tadeusza), marzyła, by doczekać się potomka z obecnym mężem, Radosławem Majdanem. Nie była to jednak taka prosta sprawa. W grę musiała wejść metoda in vitro. Na szczęście wszystko zakończyło się pomyślnie.