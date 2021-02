Influencerka pobiła rekord. Zebrała z fanami gigantyczną kwotę na WOŚP

Anna Dereszowska wspiera WOŚP. Mówi, co Orkiestra daje Polakom

"Mamy to !!! Netto 5 377 782 (kwota bez podatku VAT) - która w waszym imieniu poprzez naszą fundację zasili w tym tygodniu konto fundacji WOŚP. To jest coś niesamowitego!!! To wy w to uwierzyliście, że ubiegłoroczny rekord jest do pobicia ( i to jak 🙊💪🏻) to wy dokonaliście niemożliwego. Dziękujemy całym naszym zespołem" - napisała Mama Ginekolog.