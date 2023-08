"Męskie granie" we Wrocławiu. "Śpiewajmy tak, aby Kora słyszała"

"Śpiewajmy tak, aby Kora słyszała" - zaapelowała ze sceny piosenkarka. Publiczność "Męskiego grania" odpowiedziała na ten apel. "Lipstick on the glass" Przybysz wykonała wspólnie z widzami. To była wzruszająca chwila. Setki młodych osób śpiewało utwór nieżyjących artystów (jego kompozytorem był oczywiście Marek Jackowski, a autorką tekstu Kora), który powstał 37 lat temu. Nie tylko refren, ale całą piosenkę, wszystkie zwrotki. Sława przemija, ale muzyka może dać artyście nieśmiertelność. "Pani Koro to dla pani. Dziękujemy" – tymi słowami zakończyła utwór Przybysz.