Metal Hammer Festival - kolejne zespoły w składzie!

Ugly Kid Joe to kalifornijska formacja doskonale znana polskiej publiczności za sprawą takich hitów jak np. "Everything About You" oraz coveru utworu Harry'ego Chapina "Cats In The Cradle". Grupa Ugly Kid Joe powstała w 1990 roku i do zawieszenia działalności w 1997 roku wydała 3 studyjne płyty, w tym przebojowy krążek "America's Least Wanted", które sprzedały się w ponad 5 mln egzemplarzy. Zespół reaktywowany został w 2011 roku i nagrał 6 utworów na EP-kę zatytułowaną "Stairway to Hell" (2012), a w 2015 roku ukazał się czwarty studyjny krążek kapeli, "Uglier Than They Used ta Be".