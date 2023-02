Michael W. Smith na pierwszym i jedynym koncercie w Polsce

Podczas koncertu w gliwickiej Arenie zabrzmią ze sceny takie hity, jak "Place in this Word", "Friends" czy "Secret Ambiton". Z pewnością wiele głosów na widowni przyłączy się do wykonania tych utworów, bo znają je miliony ludzi na całym świecie. W większym skupieniu i w bardziej osobisty sposób słuchacze odniosą się do takich przebojów, jak "WayMarker" - absolutny nr 1 na całym globie - czy też słynne "Surrounde". To tzw. pieśni uwielbienia, które pozwalają publiczności na wyrażenie tego, co niemal niewyrażalne: kontaktu z Bogiem, czy też po prostu z transcendencją. Amerykanin dzięki swoim występom daje ludziom nadzieję, która bierze swój początek właśnie z siły ducha. W tym przypadku bez przesady można powiedzieć: przyjdź na koncert Michaela W. Smitha, a wyjdziesz silniejszy.