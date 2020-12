Moda na Jazz cykl przedświątecznych koncertów dla spragnionych muzyki na żywo, ale bez ryzyka zarażenia

Zagrają młodzi artyści, ale i ci nieco starsi - wszak jazz dodaje każdemu rocznikowi dobrego smaku i energii. Na scenach muzycznych takich miast jak Gdynia, Słupsk, Koszalin, Poznań, Wrocław, Katowice i Warszawa swoją muzykę zaprezentują Zagan Acoustic z Krzesimirem Dębskim, Dominik Wania, O.N.E. Quintet, Maciej Obara Quartet, The Q, RGG, Kuba Stankiewicz…

Jazz to muzyka, to styl życia. Jazz jest modny od z górą 100 lat. Jazz to również styl ubierania się. To otwartość na inne gatunki sztuki, na film, na malarstwo, na czytanie książek.

Jazz to improwizacja. Nasze życie jest również formą ciągłej improwizacji. Szczególnie w czasach pandemii.

MODA NA JAZZ umocni Was w miłości do muzyki, a być może wznieci to uczucie do jazzu i do ludzi, których spotykacie w swoim zdecydowanie „jazzowym” życiu. Na pewno da wytchnienie w tych dziwnych czasach.