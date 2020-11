Monika Jagaciak w street style’owych stylizacjach z butami Jenny Fairy od CCC!

Swobodnie i niezobowiązująco, ale koniecznie z wyrazistymi dodatkami. Najnowsze modowe trendy nie pozostawiają wątpliwości, co do sposobu mieszania różnych wzorów, faktur, kolorów i inspiracji. Im więcej, tym lepiej! Tak też na ulicach Warszawy prezentuje się JAC. W swobodnej bluzie sportowej, zwiewnej sukience i z najnowszymi hitami od Jenny Fairy - połyskującymi botkami na wzmacnianej podeszwie w kolorze egshell, oczywiście z grubymi, wyrazistymi wiązaniami. Do tego torebka w barwie gęstego karmelu z niezwykle modnym krokodylim printem.

W swojej podróży po stylach Jagaciak zawędrowała także do królestwa boho. A tutaj, jak wiemy, od dawna niepodzielnie rządzą camel, frędzle i łańcuszki. Smukłe kozaki aż do kolan to absolutny must-have AW20! Podobnie jak jeden z flagowych przedstawicieli combat boots - w połyskującej czerni, ze zwierzęcym wzorem, białym obszyciem oraz wysokim wiązaniem. To niezwykle gustowne uzupełnienie każdej street style’owej stylizacji. W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na inny z wyborów JAC - botki w klimacie chunky boots. Czarne, na wysokiej podeszwie i z gładką fakturą idealnie wpiszą się w bardziej klasyczny look.