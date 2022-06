Morze gwiazd zalewa lineup Sunrise Festiwal! Aż 16 nowych artystów

Po raz kolejny na Sunrise Festival zagra legenda francuskiej sceny house - Martin Solveig. To twórca kultowych już przebojów takich jak "Hello", "Do It Right" i "Intoxicated". W tym roku artysta przejmie jedną ze scen, gdzie zaprosił swoich przyjaciół. Już wiadomo, że na scenie MARTIN SOLVEIG PRESENTS wystąpi też odkrycie ostatnich lat, norweski duet Kream, kwintesencja muzyki house w jednej osobie, czyli Bakermat, a także kultowe polskie trio THE3, w którego skład wchodzą legendy wielkopolskiej sceny - Bartes, Neevald i Matthew Clarck.