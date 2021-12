Muzyka relaksacyjna, czyli czego może słuchać opiekunka w Niemczech

Wiele osób twierdzi, że najlepszą muzyką do relaksu jest ta z dźwiękami natury. Podobno śpiew ptaków, szum wody i wiatru doskonale uspokajają. Nie oznacza to jednak, że Ty również musisz słuchać standardowej muzyki relaksacyjnej. Są osoby, na które odgłosy przyrody nie działają, wolą natomiast kojący dźwięk mis tybetańskich, gongów, harfy, skrzypiec czy fortepianu. Sprawdzają się również piosenki śpiewane, często powszechnie znane. Do najbardziej relaksujących należą: ."Someone Like You" Adele czy "Strawberry Swing" Coldplay, a także utwory Norah Jones i Dido. A według badań naukowców z Mindlab International największe odprężenie uzyskuje się przy "Weightless" Marconi Union. Na tyle, że nie zaleca się prowadzenia pojazdów podczas słuchania utworu. Melodia ta powstała z pomocą osoby zajmującej się na co dzień muzykoterapią.