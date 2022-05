Muzyka z filmu "Top Gun: Maverick"! Premiera albumu 27 maja

Utworem przewodnim obrazu jest "Hold My Hand" w wykonaniu Lady Gagi. Wokalistka zajęła się produkcją ballady z BloodPopem, a wspomagał ich Benjamin Rice. Singiel z miejsca spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. - Z "Hold My Hand" Lady Gaga wznosi się na nowe wyżyny - napisał dziennikarz Billboardu. Z kolei "Vanity Fair" już wróży kompozycji co najmniej nominację do Oscara.